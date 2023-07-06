Fahiş fiyata 300 bin TL para cezası: İkinci elde fiyat sıfırı geçemeyecek

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil piyasasında yaratılmak istenen arz talep dengesizliği ile birlikte, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamaları yakın takibe aldı. Bu kapsamda ikinci el otomobil satışlarına yeni tedbirler getiren Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirdi. 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan düzenlemeye uymayan kişilere 300 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilebilecek.Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticari hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıktan konuya yönelik yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamaların ve bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek, motorlu kara taşıtı alım satımında etkinliği sağlamak için çalışmalara devam edildiği bildirildi.Stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına ilave tedbirlerin uygulamaya alınmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda yönetmelikte değişikliğe gidilerek, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir. Bu düzenleme 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek olup, tüm gerçek ve tüzel kişilerin gerek bireysel gerekse ticari ilanlarını kapsamaktadır" denildi.Bakanlıktarafından 6 ay süreyle (1 Ocak 2024 tarihine kadar) uzatılmasına karar verilen "6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına" aykırılık teşkil eden satışlara kısıtlama getirildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzeri ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin '6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine' aykırı satışları noterlikler nezdinde engellenmektedir. Bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ışığında, gerçek ve tüzel kişilerin ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları mercek altına alınmış olmaktadır. 2023 yılı içinde yetki belgesi olmadan, 3'ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan bireysel ve kurumsal satıcılar tespit edilmiş olup, bu satıcılardan söz konusu satışlara ilişkin savunmaları talep edilmektedir."Bakanlığın ilanlara getirdiği fiyat sınırlaması alsat'çıları harekete geçirdi. İlanlarda bazı fiyatlarda 3, bazılarında da iki sıfır atıldığı dikkat çekti. Bakanlık bunun üzerine de bir açıklama yaptı. Tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki ilanları verenlerle ilgili de ilan kısıtlaması getirileceği, ayrıca idari para cezası uygulanabileceği belirtildi. Bakanlık, ilan platformlarıyla görüşmeler yaparak, gerekli tedbirleri almaları uyarısında da bulundu.Bakanlık, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilan verilmesi aşamasında düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilanlar hakkında platformları tarafından uyarılacağına işaret ederek, "Bu uyarıya rağmen düzenlemeye aykırı her bir ilan, bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir" değerlendirmesi yapmıştı.