Faiz lobisi değil üretim kazanacak





Kriz lobisinin en önemli argümanı olan cari açıkta da mart ayında gerileme gözlendi. Martta 4.48 milyar dolarla, piyasa beklentisi olan 5.3 milyar doların altında cari açık verildi. 12 aylık cari açık ise 54.2 milyar dolar oldu. Şubatta 12 aylık cari açık 55.4 milyar dolarla 10 yılın zirvesini görmüştü. Cari açıkta yıllık bazda 15 ay sonra ilk kez düşüş yaşandı.