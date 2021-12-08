Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100’e yakın artış yaptılar

İKİ-ÜÇ KAT DAHA FAZLA ZAM

Bir marketçi makarnayı geçen hafta 6 TL'ye sattıklarını, toptancıdan yeni gelen ürünün fiyatının 7 TL olduğunu belirterek, "Markete giriş fiyatı 7 lira oldu. Benim bunu almam için sermayeden 1 lira yatırım yapmam gerekir. Bu nedenle çoğu işletme gelecek aylarda daha yüksek fiyata ürün alıp rafa koyacağını düşünüp şimdiden maliyetlerin iki-üç kat daha fazla zam yapmak zorunda kalıyor" dedi.