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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Gabar’da yıl sonu üretim hedefi 100 bin varil

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Gabar’da yıl sonu üretim hedefi 100 bin varil
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 35 bin 61 varile yükseldiğini bildirdi. TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da yeni yılın ilk rekorunu kırdık. Günlük üretim 35 bin 61 varil petrol" ifadesi yer aldı. Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedefleri bir bir aşıyor, enerjide bağımsız Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.
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Gabar’da yıl sonu üretim hedefi 100 bin varil
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