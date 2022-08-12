Bakan Murat Kurum duyurdu! Konut ve kira fiyatları düşüyor...

Çeşitli projelerin açılışı ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Murat Kurum, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve şehir trafiğine rahatlatacak Yeşilvadi 3 Katlı Köprülü Kavşak projesinin temel atma törenine katıldı.
Gaziantep'e güzel haberlerle geldiğini söyleyen Bakan Kurum, "Gaziantep'i ülkemizle, bölgemizle çok daha güçlü bir şekilde bağlayacak Yeşilvadi 3 Katlı Köprülü Kavşağın temelini atmak için geldik. Bugün Gaziantep'te dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Sabah biyolojik arıtma tesisindeydik. Sonrasında BÜSEM ve Fıstıkçılar Sitesi inşaatını, Göllüce sanayi tesislerini, Karşıyaka kentsel dönüşüm alanını inceledik. Ben bu anlamda Gaziantep'in kalkınması, gelişmesi için gösterdiği özveriden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Yine buradaki temel atma törenimizden sonra Şahinbey Boğaziçi kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunacağız. Ardından Şıh Meydanındaki çarşımızda esnafımızla buluşacağız. Millet Bahçemizde 3 bin öğrencimize bisiklet dağıttıktan sonra da Şehitkamil Vadi Parkı'nda incelemelerde bulunacağız. Bu aziz şehre TOKİ eliyle bugüne kadar toplam yatırım değeri 6.8 milyar liralık eser kazandırdık. 20 bin 500 yeni yuva kazandırdık; camiler, okullar, sağlık ocakları, kamu binaları, spor salonları, 33 bin seyirci kapasiteli stadyum armağan ettik. Ama durmuyoruz. Toplam yatırım tutarı 4.2 milyar liralık projelerimize olanca hızımızla devam ediyoruz.
BAKAN MURAT KURUM DUYURDU: 15 YENİ KONUT!
Bunun içerisinde 5 bin 700 konut var, millet bahçeleri, cephe yenileme ve sokak güzelleştirme projeleri, içme suyu hatları, atıksu arıtma ve yol düzenlemelerine kadar onlarca yatırımımız var. Şehitkamil Kuzeyşehir'de 2 bin 429 konutumuzun yapımına Eylül ayında başlıyoruz. Bu yılın sonunda ve 2023'ün ilk aylarında, toplamda teslim edeceğimiz 10 bin yeni yuvamız şimdiden sizlere, Antepli hemşerilerime, Antepli yavrularımız hayırlı uğurlu olsun. Ben buradan tüm Antep'in heyecanla beklediği bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk müjdesini verdiler. Cumhurbaşkanımız Antep'e çok yüksek sayıda bir konut yapılması talimatını bizlere verdiler. Biz de inşallah Gaziantep'imize Bakanlık olarak TOKİ'miz eliyle 10 bin yeni konut yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin yapacağı 3 bin 500, Şahinbey Belediyemizin inşa edeceği bin 500 konutla beraber toplam 15 bin yeni yuvayı sizlere armağan ediyoruz. Tabi bizim şu anda Antep'in dört bir yanında; 50 ve 100 bin sosyal konut projemizdeki 8 bin 135 konutumuzu ve biten 20 bin 500 yeni yuvamızı da eklediğimizde, Antep'imize 43 bin 500'den fazla konut kazandırmış olacağız. İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına; en uygun ödeme koşullarıyla, kira öder gibi sahip olacaklar" dedi.
KONUT VE KİRA FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Yeni kampanyanın duyurulmasıyla birlikte konut ve kira fiyatlarının düşmeye başladığını söyleyen Bakan Kurum, "Bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak; konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek. İnşallah Antep, tarihinin bu en büyük konut hamlesiyle birlikte; konutta da lider bir şehir olacak. Bu büyüklükte bir kampanya; hiçbir ülkenin bırakın başarmayı, cesaret dahi edemediği bir konut hamlesidir, sosyal devlet hamlesidir. Eşi benzeri olmayan bir şehircilik başarısıdır, bu başarı Antep'in başarısıdır, bu millet sevdalısı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Partinin 20 yıldır süren eser üretme siyasetinin başarısıdır" şeklinde konuştu.
Proje hakkında bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "3 katlı köprülü kavşak projesi kentimizin ulaşımında büyük kolaylık sağlayacak. Enerji ve zaman tasarrufunun yanı sıra karbondioksit salınımının azaltılmasi nedeniyle de doğa dostu bir proje. Şahinbey hızla büyüyen bir şehir. 2009 yılında göreve geldiğimizde 682 bin olan nüfusumuz şuanda yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiyiz. Türkiye'de en fazla çocuk Şahinbey'de doğuyor. Öğrenci sayımız 290 bindir. Bu kadar hızlı büyüme konut ihtiyacı ve okullar yeniyollar ihtiyacını meydana getiriyor. Kentsel dönüşüme hızla devam ediyoruz. 10 bin 250 evin yıkımını gerçekleştirdik. Burası çarpık yapılaşmıştı. Biz buraya yol yaparak bunun önüne geçtik. Sizden sosyal konut için pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Burası Şahinbey'in merkez noktasıdır. Bu kavşak bunun için çok önemlidir. Biz burayı 29 Ekimde açacağız. 2,5 ay sonra açacağız bu bir rekordur" diye konuştu.
Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.