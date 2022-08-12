Bakan Murat Kurum duyurdu! Konut ve kira fiyatları düşüyor...

BAKAN MURAT KURUM DUYURDU: 15 YENİ KONUT!

Bunun içerisinde 5 bin 700 konut var, millet bahçeleri, cephe yenileme ve sokak güzelleştirme projeleri, içme suyu hatları, atıksu arıtma ve yol düzenlemelerine kadar onlarca yatırımımız var. Şehitkamil Kuzeyşehir'de 2 bin 429 konutumuzun yapımına Eylül ayında başlıyoruz. Bu yılın sonunda ve 2023'ün ilk aylarında, toplamda teslim edeceğimiz 10 bin yeni yuvamız şimdiden sizlere, Antepli hemşerilerime, Antepli yavrularımız hayırlı uğurlu olsun. Ben buradan tüm Antep'in heyecanla beklediği bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk müjdesini verdiler. Cumhurbaşkanımız Antep'e çok yüksek sayıda bir konut yapılması talimatını bizlere verdiler. Biz de inşallah Gaziantep'imize Bakanlık olarak TOKİ'miz eliyle 10 bin yeni konut yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin yapacağı 3 bin 500, Şahinbey Belediyemizin inşa edeceği bin 500 konutla beraber toplam 15 bin yeni yuvayı sizlere armağan ediyoruz. Tabi bizim şu anda Antep'in dört bir yanında; 50 ve 100 bin sosyal konut projemizdeki 8 bin 135 konutumuzu ve biten 20 bin 500 yeni yuvamızı da eklediğimizde, Antep'imize 43 bin 500'den fazla konut kazandırmış olacağız. İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına; en uygun ödeme koşullarıyla, kira öder gibi sahip olacaklar" dedi.