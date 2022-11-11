Geleceğe 2 bin 50 fidan

'Geleceğimizi Filizlendiriyoruz' sloganıyla düzenlenen etkinlikte İstanbul Havalimanı İGA Kampüs Alanı'ndaki İyi Fikir Orman Alanı'nda gerçekleştiren ağaç dikim törende iklim ve arazi koşullarına göre yapılan çalışmalarda, karaçam ve sedir başta olmak üzere, akasya, mahlep, sahil çamı, kızılçam, dişbudak, huş, badem, lavanta, zerdali, ahlat, alıç, kekik, meşe, iğde, adaçayı, ceviz ve tuz çalısı ağaç türlerine ait 2 bin 50 fidan toprakla buluştu

Etkinlikte düzenlenen törende konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz "Fidan dikmenin, ağaç yetiştirmenin önemini bilen bir kültürün çocuklarıyız. Bu tür etkinliklerle kültürümüzün bu özelliklerini çocuklarımıza, insanımıza hatırlatmak çok önemli. Bu ağaçların yetiştiği dönemleri görürsek altında bir çay kahve içmek nasip olur" dedi.