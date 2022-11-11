Geleceğe 2 bin 50 fidan

'Geleceğimizi Filizlendiriyoruz' sloganıyla düzenlenen etkinlikte İstanbul Havalimanı İGA Kampüs Alanı'ndaki İyi Fikir Orman Alanı'nda gerçekleştiren ağaç dikim törende iklim ve arazi koşullarına göre yapılan çalışmalarda, karaçam ve sedir başta olmak üzere, akasya, mahlep, sahil çamı, kızılçam, dişbudak, huş, badem, lavanta, zerdali, ahlat, alıç, kekik, meşe, iğde, adaçayı, ceviz ve tuz çalısı ağaç türlerine ait 2 bin 50 fidan toprakla buluştu
Etkinlikte düzenlenen törende konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz "Fidan dikmenin, ağaç yetiştirmenin önemini bilen bir kültürün çocuklarıyız. Bu tür etkinliklerle kültürümüzün bu özelliklerini çocuklarımıza, insanımıza hatırlatmak çok önemli. Bu ağaçların yetiştiği dönemleri görürsek altında bir çay kahve içmek nasip olur" dedi.
HEDEF 10 MİLYON AĞAÇ
İGA CEO'su Kadri Samsunlu ise İstanbul Havalimanı'nın açıldığı zaman Türkiye genelinde 50 milyon metrekareyi ağaçlandırmayı taahhüt ettiklerini belirterek buna 6 şehirde başladıklarını ve 2023 yılı sonuna kadar bu ağaçlandırmanın tamamlanmasının planlandığını söyledi.
Samsunlu " Hedefimiz 10 milyon ağaç. Büyük kısmını 6 şehirde gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken aynı zamanda havalimanımızı yeşil ile daha çok buluşmasını sağlamak için ciddi bir ağaçlandırma programımız var. Havalimanındaki ağaçlandırma sonuçlarını 2-3 sene sonra daha iyi göreceksiniz" diye konuştu.
İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin Kurucu Başkanı Sinem Güldal da derneğin yürüttü sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi vererek "Bu ağaçlar büyüdüğünde havalimanında çıkış yaparken ıhlamur kokuları ile evinize döneceksiniz" diye konuştu