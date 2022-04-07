Geri dönüşümde rekor! İhracat potansiyeli güçlendi





Bu geri dönüşüm tesisine ek olarak sera gazı salınımına etki edecek 2.5 milyon hektarlık bir alana 20 bin ceviz ağacı ve 20 bin fıstık çamı ekimi yaptıklarını da belirten Deryal, "Her sanayicimiz bozulan iklimin düzeltilmesine katkı yapacak faaliyetlerde bulunmalı" dedi.