Google'a "Canbar büyüsü" cezası! Ticaret Bakanlığı affetmedi

Reklam Kurulu, arama motoru Google'da "Canbar büyüsü" yazıldığında büyücü kisvesi altında hizmet veren bazı şahıslara yönlendirme yapıldığını tespit ederek, söz konusu reklamların durdurulması kararı aldı. Kurul, ayrıca bu sebeple Google'a 155 bin 712 lira idari para cezası kesti.
Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklamlara karşı verdiği mücadele kapsamında bu kez "Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi"ne ceza kesti.
SÖZDE BÜYÜLERDE NE ARARSAN VAR
Kurul, arama motoru Google'da canbar büyüsü ifadesi ile arama yapıldığında arama sonuçlarının gösterildiği ekranda www.medyummustafabey.com adresli internet sitesinin, "Gideni geri getirme ritüeli-Kaşık ritüeli ile bağlama", "Papaz, kabala, canbar ritüelleri hakkında detaylı bilgiler için hemen aramaya geç.
Kabala ritüeli. Papaz ritüeli. Eşi eve-kendine bağlama. Şirinlik ve muhabbet" şeklinde ifadelerle, www.medyumkerim.com adresli internet sitesinin, "Kerim Bey-Soğutma-medyumkerim.com" şeklinde ifadelerle, www.spiritualistler.com adresli internet sitesinin, "Çok tavsiye edilen Manevistler-bağlama çalışmaları, bağlılık çalışması ve gideni geri getiren başarılı çalışmaları için arayın ve danışın.
Aşk çalışması konusunda etkili çözümler ve yüksek başarı ortalaması ile ün salan uzmanlar" şeklinde ifadelerle, www.rituelistler.com adresli internet sitesinin, "Gideni geri getirme ritüeli-Birini kendine bağlama ritüeli" , "Birini başkasından veya kendinizden ayırma soğutma ritüelleri hakkında bilgi edinin. Yüksek tesirli bağlama çalışmaları gerçekleştiren Hasan Beyi hemen arayabilirsiniz" şeklinde ifadelerle tanıtımının yapıldığını tespit etti.
155 BİN LİRA CEZA
Yapılan incelemeler sonucunda Google'da "canbar büyüsü" ifadesi ile yapılan reklam ve tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yer alan "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" hükmüne aykırı olduğu belirlendi.
Bu sebeple Google'a 155 bin 712 lira idari para cezası kesilirken, söz konusu reklamlar da durduruldu.