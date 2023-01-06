Google'a "Canbar büyüsü" cezası! Ticaret Bakanlığı affetmedi





155 BİN LİRA CEZA



Yapılan incelemeler sonucunda Google'da "canbar büyüsü" ifadesi ile yapılan reklam ve tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yer alan "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" hükmüne aykırı olduğu belirlendi.