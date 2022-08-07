Görülmeyeni görecek takip edilmeyeni takip edecek: Yerli ve milli TOGAN’ın ilk teslimatları yapıldı

'TOGAN GÖRÜLMEYENİ GÖRECEK'



STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de, yaptığı yazılı açıklamada, "STM olarak Türkiye'de öncüsü olduğumuz taktik mini İHA sistemleri alanında, önemli bir teslimat daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Milli gözcü İHA'mız TOGAN, sahip olduğu özellikleri ile görülmeyeni görecek, takip edilemeyeni takip edecek. Gece ve gündüz etkin operasyon ve fiziki hedef takibi kabiliyetine sahip TOGAN, STM'nin diğer İHA'ları ile de müşterek operasyon gerçekleştirebiliyor.