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Haberler Ekonomi Haberleri Görülmeyeni görecek takip edilmeyeni takip edecek: Yerli ve milli TOGAN'ın ilk teslimatları yapıldı
Giriş Tarihi: 7.8.2022 14:12 Son Güncelleme: 7.8.2022 14:36

Görülmeyeni görecek takip edilmeyeni takip edecek: Yerli ve milli TOGAN'ın ilk teslimatları yapıldı

Görülmeyeni görecek takip edilmeyeni takip edecek: Yerli ve milli TOGAN’ın ilk teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlık bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından milli imkanlarla geliştirilen, mini gözcü İHA sistemi TOGAN'ın ilk teslimatlarının yapıldığını açıkladı.

Türkiye'nin taktik seviye keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, özgün uçuş kontrol sistemine sahip milli Gözcü İHA TOGAN için ilk teslimat gerçekleşti.

"İLK TESLİMATLARI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli mühendislik çözümlerimizi güvenlik güçlerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz! Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirdiğimiz döner kanatlı milli gözcü İHA'mız #TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." bilgisini verdi.

'TOGAN GÖRÜLMEYENİ GÖRECEK'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de, yaptığı yazılı açıklamada, "STM olarak Türkiye'de öncüsü olduğumuz taktik mini İHA sistemleri alanında, önemli bir teslimat daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Milli gözcü İHA'mız TOGAN, sahip olduğu özellikleri ile görülmeyeni görecek, takip edilemeyeni takip edecek. Gece ve gündüz etkin operasyon ve fiziki hedef takibi kabiliyetine sahip TOGAN, STM'nin diğer İHA'ları ile de müşterek operasyon gerçekleştirebiliyor.

Taktik mini İHA'larımızın, GPS olmayan sahalarda görev yapabilmesi ve düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeksizin görev icrasını sağlayacak kabiliyetlerimizle de platformlarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Mehmetçiğimizin sahadaki gücüne güç katacak TOGAN, ülkemize ve güvenlik güçlerimize hayırlı olsun" dedi.

TOGAN İLE GECE-GÜNDÜZ ETKİN OPERASYON

Taktik seviye keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanmak üzere tasarlanan TOGAN, özgün uçuş kontrol sistemi ve görev planlama yazılımına sahip. Otonom şekilde havada görev değişimi/devri yapabilen TOGAN, operatörlere kesintisiz ve uzun süreli gözetleme kabiliyeti sunuyor. Tek bir TOGAN platformu, 10 kilometre menzilde 45 dakika boyunca görev yapabiliyor. TOGAN, 30x optik zoom seviyeli gündüz ve kızılötesi görüntü sistemleri ile gece ve gündüz efektif operasyon imkanı sunuyor.

Platform, özgün otopilot ve bilgisayarlı görü yazılımları sayesinde otonom olarak hareketli hedef takibi gerçekleştirebiliyor. Gelişmiş bilgisayarlı görü algoritmaları sayesinde hedef tespit, tanıma, teşhis ve teknik analiz yapabilen TOGAN, görüntü kıymetlendirme çalışmalarında kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Görev değişimi özelliğiyle bir TOGAN'ın bataryası belli seviyenin altına geldiğinde, diğeri otomatik olarak görevi devralabiliyor ve bu sayede kullanıcıya kesintisiz kullanım sağlıyor.

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Görülmeyeni görecek takip edilmeyeni takip edecek: Yerli ve milli TOGAN'ın ilk teslimatları yapıldı
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