Haluk Bayraktar bu sözlerle duyurdu! Savunma sanayinden ihracat rekoru

Türk savunma sanayinin, birçok sektöre göre daha hızlı bir büyüme trendi içerisinde olduğunu söyleyen SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Sektörümüz, geçen yıl 3.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2022 itibarıyla 4 milyar doları yakalayacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz.Savunma sanayimiz durmuyor, adeta bir buzkıran gemisi gibi önüne çıkan engelleri kıra kıra ilerliyor" dedi. Etkinliğe çevrim içi olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise "Sektör ciromuz 2021'de 10 milyar dolar barajını aşarak tekrar pandemi öncesi rakamlara döndü" dedi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da Türk savunma sanayinin, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri konumunda olduğunu söyledi.Toplantı kapsamında "Milli Teknoloji Hamlesinin Türkiye'nin Teknolojik Dönüşümüne Etkisi" başlıklı panel de gerçekleştirildi. Panele, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı M. Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, STM Thinktech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan ve Altınay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay katıldı.Savunma Sanayi Başkanlığımızın halihazırda 700'ün üzerinde aktif projesinin bulunduğunu söyleyen Haluk Bayraktar, firmaların kabiliyetini geliştirebilmek için Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul olarak, yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade etti.