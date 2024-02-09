Hanutçuluk yapan yandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizmde hedefi "60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir" olarak açıklarken AK Parti'den bu sektördeki kaliteyi artıracak önemli bir yasa teklifi geldi. AK Parti, rehberler ve turizm acentalarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.Her geçen gün sayıları artan Uzak Doğulu turistlere hizmet vermek için Çince, Japonca, Korece bilen rehber sayıları artırılacak. Bunun için Uzakdoğu dillerindeki rehber adaylarını teşvik edici önlemler alınacak. Teklifin gerekçesinde, "Son yıllarda ülkemizi ziyaret eden Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden gelen turist sayısındaki artış ve bu ülkelerin turizm potansiyelimize sağlayacağı katkı göz önüne alınarak düzenleme yapılmıştır" denildi.Turizm rehberlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması için üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden mezun olanların turist rehberi olmaları kolaylaştırılacak.Rehber ya da seyahat acentalarının, hanutçuluk yapmasının da önüne geçilecek. Seyahat acentalarının, müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde belgeleri iptal edilecek. Bunlar 5 yıl süreyle seyahat acentalığı yapamayacak. Turist rehberleri 5 yıl içinde bu suçu iki kez işlerlerse meslekten geçici men, üç kez işlerlerse meslekten çıkarma cezası olacak. Ayrıca 25 bin ila 100 bin lira arasında para cezası da uygulanabilecek.KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, meslek kuruluşlarının ve iştiraklerinin her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesaplarını müfettişler ve kontrolörler aracılığıyla gerektiğinde ve en geç üç yılda bir zorunlu olarak denetleyecek. Meslek kuruluşları denetim esnasında her türlü bilgiyi vermek ve belgeyi göstermekle yükümlü olacak. Meslek kuruluşlarının organ üyeleri ile personeli, görevlerini yerine getirirken suç işlemişse kamu görevlisi gibi cezalandırılacak.ZORUNLULUK KALKIYOR: Esas amacı tarihî ve turistik yerlerin tanıtılması olmayan faaliyetler sırasında turist rehberi bulundurma zorunluluğu kaldırılıyor.TÜRKÇE REHBERLİK: Yabancı dil şartını sağlayamadığı için rehber olamayanların mağduriyeti giderilecek. Bu kişiler Türkçe rehberlik yapabilecek.100 BİN LİRA CEZA:Ruhsatname sahibi olmadan rehberlik hizmetinde bulunulamayacak. Buna aykırı hareket edene 25 bin lira ila 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.BAKANLIK DÜZENLEYEBİLECEK: Türkiye'nin artan turist rehberi gereksiniminin daha hızlı karşılanması için bir dizi önlem alınıyor. Turist rehberliği sertifika programları ve uygulama gezilerinin talepleri karşılamada yetersiz kalması sebebiyle, bu eğitim programları ile geziler Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimi ile yaptırılabilecek.Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifi anlatırken Türkiye'nin ortak akılla yeni hedefler için yeni stratejiler belirleme sürecinde olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu konuda çalışmalar yaptığını kaydetti. Güler "Teklifimizle, Çince başta olmak Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi amacıyla şartlar kolaylaştırılmaktadır. Ülkemizde mevcut durumda bu dilleri konuşan turistlere hizmet verebilecek rehber sayısı oldukça az görülmektedir" dedi. Güler, İtalya, Brezilya, Güney Amerika ve AB ülkelerinin Çin turist çekmek için arka arkaya adımlar attığını da hatırlattı.