Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndaki özel yolcu salonu 'Lounge Business'ta yolcuların İstanbul'u sanal ortamda gezme fırsatı bulacakları sanal uçuş simülatörü 'Hezarfen Uçuş Deneyimi'ni hayata geçirdi.

"Hezarfen Uçuş Deneyimi" hayata geçti | Video

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin iki yıllık salgın sürecinde en iyi operasyon yapan havayollarından biri olduğunu belirterek, salgının başladığı yılda operasyonlarına devam ederek sadece Türk vatandaşlarını değil, diğer ülke vatandaşlarını da tahliye ederek dünyadaki havacılık bağlantısını devam ettiren havayolu olduğunu söyledi.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki özel yolcu salonu 'Lounge Business 'ta yolcuların sanal gerçeklik gözlükleriyle İstanbul'u sanal ortamda gezme fırsatı veren 'Hezarfen Uçuş Deneyimi' simülatörünün açılışında konuşan Ekşi, THY'nin bu faaliyetleri sonucunda salgının başladığı 2020 yılında en az zarar eden havayollarından biri olduğunu kaydetti.

"TARİHİN EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞADIK"

Salgının etkilerinin azalmaya başladığı 2021 yılında ise Avrupa'da en fazla uçuş yapan havayollarından biri olan THY'nin, hem kargo hem yolcu taşımacılığında gösterdiği başarı ile finansal olarak tarihinin en iyi dönemini yaşadığını ifade eden Ekşi, bu süreçte yolcuları emniyetli şekilde uçurmak ve yolcuları memnun edecek yeni fikirler üzerine odaklandıklarını söyledi.

"YOLCULARIMIZIN BEKLENTİLERİNİ ÖLÇÜYORUZ"

THY'nin uçak içi yaptığı anketlerle yolcuların beklentilerini ölçümlediğini hatırlatan Bilal Ekşi "Aylık 80 ile 100 bin kişi ankete katılıyor. Buradan aldığımız neticeyi üst düzeyde 30 yöneticimizin katıldığı müşteri deneyimi toplantılarında değerlendiriyoruz" dedi.

İSTANBUL DÜNYANIN BAĞLANTI NOKTASI

Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu unvanına sahip THY'nin İstanbul gibi medeniyetlerin beşiği olan bir şehirden dünyayı birbirine bağladığını vurgulayan Ekşi, hem İstanbul'un tarihsel geçmişini hem de İstanbul'un bağlantı noktası olması özelliğini tanıtacak projeler geliştirdiklerinin altını çizdi.

SANAL ORTAMDA İSTANBUL'U GEZME FIRSATI

İstanbul'da bekleme süresi uzun yolcular için hayata geçirdikleri 'Tour İstanbul' ve 'stopover-(duraklama) projeleri ile yolcuları İstanbul'un görmeleri için teşvik ettiklerini vurgulayan Bilal Ekşi, Türk havacılık tarihinde uçmayı başaran ilk kişi olarak tarihe geçen Hezarfen Ahmed Çelebi'den esinlenerek günümüz teknolojisiyle hayata geçirilen uçuş simülatörüyle İstanbul'u göremeyen yolcuların İstanbul'u sanal ortamda gezme fırsatı bulacaklarını aktardı.

FANTASTİK BİR DENEYİMDİ

THY, İstanbul Havalimanı'ndaki özel yolcu salonu 'Lounge Business'ta sanal uçuş simülatörü Hezarfen Uçuş Deneyimi'ni hayata geçirdi. Türk havacılık tarihinde uçmayı başaran ilk kişi olarak tarihe geçen Hezarfen Ahmed Çelebi'den esinlenerek günümüz teknolojisiyle hayata geçirilen uçuş simülatörüyle THY yolcuları sanal gerçeklik gözlükleriyle Galata Kulesi'nden başlayarak sanal turla, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı, Büyükdere Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi'ni 4K çözünürlükte çekilmiş gerçek görüntüler eşliğinde deneyimleyebilecekler. Almanya'dan gelip transit olarak Güney Afrika'ya gidecek olan ve simülatörü deneyimleyen Robert Koning "Değişik bir deneyim yaşadım. Eğlenceliydi. Daha önce İstanbul'u bu şekilde görmemiştim. Son derece fantastik bir deneyimdi" diye konuştu.