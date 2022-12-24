Hürjet gökyüzü ile buluşmaya hazırlanıyor! Geri sayım başladı

FARKLI GÖREVLERİN ÜSTESİNDEN GELECEK

Tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere tasarlandı. Hürjet, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek.