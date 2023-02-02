HÜRJET motor çalıştırdı: İlk uçuş için tarih belli oldu! Özellikleri parmak ısırtıyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta" ifadelerini kullandı.