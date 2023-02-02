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Haberler Ekonomi Haberleri HÜRJET motor çalıştırdı: İlk uçuş için tarih belli oldu! Özellikleri parmak ısırtıyor
Giriş Tarihi: 2.2.2023 12:02 Son Güncelleme: 2.2.2023 12:33

HÜRJET motor çalıştırdı: İlk uçuş için tarih belli oldu! Özellikleri parmak ısırtıyor

2022 yılı sonunda Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet, hangardan çıkmasıyla kritik bir aşamaya gelinmişti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından "HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta" mesajını paylaştı.

AA
HÜRJET motor çalıştırdı: İlk uçuş için tarih belli oldu! Özellikleri parmak ısırtıyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta" ifadelerini kullandı.

HÜRJET İLK UÇUŞUNU 18 MART 2023'TE GERÇEKLEŞTİRECEK

Motoru çalıştırılan Hürjet 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: "HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta!" | Video

TÜRKİYE'NİN İLK JET MOTORLU İNSANLI SAVAŞ UÇAĞI: YENİ NESİL KÜÇÜK F-16

  • Türkiye'nin ilk jet motorlu "insanlı" savaş uçağı
  • Hürkuş ile MMU arasında konumlanıyor
  • Asli görevi eğitim, devriye ve hava desteği
  • İlk uçuş: 18 Mart 2023
  • Envantere giriş: 2025
  • Yeni nesil küçük F-16

HÜRJET ÖZELLİKLERİ:

  • Uzunluk: 13,6 m
  • Kanat açıklığı: 9,5 m
  • Yükseklik: 5,1 m
  • Kanat alanı: 35 m2
  • Itki: 17.600 Ib
  • Servis tavanı: 13.700+ m/ 45.000+ ft
  • Kesintisiz dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9="">
  • Tırmanma oranı: 39.000 fpm
  • Menzil: 2200+ km
  • Yük Kapasitesi: 2721 kg
  • Azami hız: 1.4 Mach
  • G limitleri: +8g / -3g
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HÜRJET motor çalıştırdı: İlk uçuş için tarih belli oldu! Özellikleri parmak ısırtıyor
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