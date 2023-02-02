HÜRJET motor çalıştırdı: İlk uçuş için tarih belli oldu! Özellikleri parmak ısırtıyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta" ifadelerini kullandı.
HÜRJET İLK UÇUŞUNU 18 MART 2023'TE GERÇEKLEŞTİRECEK
Motoru çalıştırılan Hürjet 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: "HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta!" | Video
TÜRKİYE'NİN İLK JET MOTORLU İNSANLI SAVAŞ UÇAĞI: YENİ NESİL KÜÇÜK F-16
HÜRJET ÖZELLİKLERİ: