Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: "HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta!" | Video

Son dakika haberine göre Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından, "Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta!" açıklamasında bulundu..