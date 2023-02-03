İç Anadolu’nun lokomotifi; Konya Şehir Hastanesi

Bin 250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi, Ekim 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. 5 bin personeli bulunan ve birçok alanda ilkleri yaşayan hastane özellikle Çocuk Kalp Merkezi ve Yanık Ünitesi gibi birimlerle adından söz ettiriyor. Türkiye'nin birçok noktasından hasta kabul edilen merkezlerde, birbirinden başarılı ameliyatlar gerçekleştiriliyor.
Bölgenin lokomotifi haline gelen hastane, açıldığı günden bu yana, pandemi de dahi 5 milyon 500 bin hastayı kabul etti. Sadece 2022'de ise 549 bin 468'i acil servisten olmak üzere, 2 milyon 262 bin hastaya sağlık hizmeti sundu. Hastanede 34 bin 74'ü özellikli a olmak üzere toplam 76 bin 806 ameliyat gerçekleştirildi.
'LOKOMOTİF HASTANE OLMA HEDFİNE ULAŞTIK'
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç öncelikle lokomotif bir hastane olmayı hedeflediklerini belirterek, "Hastanemizdeki ameliyat sayıları, poliklinik sayıları ve özellikli birimlerimizde yapılan işlem sayılarına baktığımızda bu hedefimize ulaştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim.
Diğer bir önceliğimiz de hastaların derdine deva olacak şekilde, hizmet odaklı ve verimli çalışmak. Mesaüi arkadaşlarımla birlikte, bize emanet olarak verilen bu büyük yatırımı hakkıyla çalıştırmanın gururunu yaşıyoruz.
GELİR-GİDER DENGESİ YAKALANDI
Üst seviyedeki hizmet kalitesi ile halkın güvenini kazandık. İstatistikler de, sunulan sağlık hizmetleri çeşitliliğinde ve hizmet kalitesinde ciddi bir artış ivmesi yakaladığımızı gösteriyor.
Hayal ettik, hedefimizi belirledik, çok çalıştık ve başarıya ulaştık. Tüm şehir hastaneleri arasında gelir-gider dengesi en iyi olan hastaneler arasına girdik. İnşallah bu başarıları 2023'te de devam ettirerek hastanemizi çok daha iyi seviyelere hep birlikte getireceğiz.
ANNE DOSTU HASTANE
Pilot il olarak Konya'da başlayan 'İlkadım ebe gebe okulu' projesin de önemli katkılarıyla, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen uzman ekipler tarafından yapılan denetim ve kontrollerde 2022'de 'Anne Dostu Hastane' belgesi almaya hak kazandık.