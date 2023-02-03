İç Anadolu’nun lokomotifi; Konya Şehir Hastanesi





Bölgenin lokomotifi haline gelen hastane, açıldığı günden bu yana, pandemi de dahi 5 milyon 500 bin hastayı kabul etti. Sadece 2022'de ise 549 bin 468'i acil servisten olmak üzere, 2 milyon 262 bin hastaya sağlık hizmeti sundu. Hastanede 34 bin 74'ü özellikli a olmak üzere toplam 76 bin 806 ameliyat gerçekleştirildi.