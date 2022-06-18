İGA İstanbul Havalimanı’na 5 Yıldızlı Tescil

İngiltere merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax, ' 2022 Dünya Havalimanı Ödülleri'ni açıklandı.Buna göre; dünyanın en iyi havalimanı olma hedefini koyan İGA İstanbul Havalimanı, 2020 yılındaki başarısını tekrar ederek 'Skytrax 5 Yıldızlı Havalimanı' ödülünü bu yıl da kazanarak başarısını tescilledi.

ÜÇ ÖDÜL BİRDEN

'Dünyanın En İyi Havalimanları' listesinde de büyük bir ilerleme kaydederek 8'ncı sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, ödüller kapsamında ayrıca Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı, Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı ve Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı uluslararası ödüllerinin sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı.

AKTARMA MERKEZİ MİSYONUYLA HİZMETE DEVAM

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törende alınan ödülleri değerlendiren İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, İGA İstanbul Havalimanı olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürdüklerini belirterek "Henüz çok genç bir kurum olmamıza karşın, yolcularımıza sağladığımız hizmet kalitesi ikinci kez Skytrax gibi dünya çapında önemli bir havacılık otoritesi tarafından tescillenmiş oldu. İGA olarak, ulaştığımız yolculuk memnuniyeti seviyesini günden güne yukarılara taşıyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde uluslararası otoritelerce ödüllendirilmeye devam ediyoruz. Özellikle havalimanımızdaki müşteri odaklılığı merkeze alarak gelişecek, global aktarma merkezi misyonumuzla birlikte 7'den 77'ye hizmet vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

550 HAVALİMANINI GERİDE BIRAKTI

İGA İstanbul Havalimanı'nın 5 Yıldızlı havalimanı olmasının yanında 550 havalimanını geride bırakarak Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı, Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı ve Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı ödüllerinin sahibi olduğunun altını çizen İnankul "Tüm bu kıymetli ve prestijli ödüller, en başta yolcularımız olmak üzere dünyadaki havacılık otoritelerinin İGA' ya ve İstanbul Havalimanı'na ne denli güvendiklerinin önemli bir kanıtı. Ülkemizin bayrağını bir kere daha en tepeye çıkarttığımız ve böylesi bir başarıyı gerçekleştirebildiğimiz için ülkemiz adına gururlu ve de mutluyuz" diye konuştu

MÜKEMMEL BİR BAŞARI

Skytrax CEO'su Sayın Edward Plaisted ise ''Bu önemli ödülleri kazandığı için İGA İstanbul Havalimanı'nı tebrik ediyoruz. Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı, Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı ve Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı olarak aldığı önemli ödüllerle övgü almaya devam ediyor. Bu ödüller, İGA İstanbul Havalimanı'nın bu alanlarda üst düzey müşteri memnuniyeti standardı sunduğunu açıkça gösteriyor. En Aile Dostu Havalimanı kategorisi 2022'de oluşturulmuş yeni bir ödül ve İGA İstanbul Havalimanı'nın bu ödülü kazanması mükemmel bir başarı" ifadelerini kullandı.