İGA ve THY zirvedeki yerini koruyor

Avrupa'daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımında son üç yıldır ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, kasım ayında da liderliğini sürdürüyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 18-24 Kasım 2022 dönemine ilişkin verilerine göre; İGA İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 220 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

İGA' yı bin 143 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 106 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.