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Giriş Tarihi: 26.11.2022 12:57 Son Güncelleme: 26.11.2022 13:01

İGA ve THY zirvedeki yerini koruyor

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 18-24 Kasım dönemini kapsayan uçuş raporuna göre, İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA ve THY zirvedeki yerini koruyor

Avrupa'daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımında son üç yıldır ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, kasım ayında da liderliğini sürdürüyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 18-24 Kasım 2022 dönemine ilişkin verilerine göre; İGA İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 220 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

İGA' yı bin 143 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 106 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.

GÜNLÜK ORTALAMA 2 BİN 205 UÇUŞ

Söz konusu dönemde Türkiye ise günlük ortalama 2 bin 205 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırda yer aldı.
Türk Hava Yolları (THY) ise bu dönemde günlük ortalama bin 194 uçuş ile Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 2'nci sırada yer alırken, network taşıyıcılar arasında ise liderliğini sürdürdü. Alman havayolu şirketi Lufthansa ise bin 106 uçuş ile THY'nin ardından 3'ncü sırada yer aldı.

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İGA ve THY zirvedeki yerini koruyor
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