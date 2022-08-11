İhracatcıya nakit hibe! Hazırlıklar tamam: yeni destekler yolda





İhracatla ilgili genel politikalarının belirlenmesinin en önemli görevleri olduğunu ve bunu sivil toplum kurumlarıyla geliştirdiklerini belirten Mehmet Ali Kılıçkaya, ortak heyetler, alım heyetleri gibi faaliyetlerle ihracatın geliştirilmesi için çalıştıklarını kaydetti. İhracat desteklerinin nakit verildiğini ve bunların hibe olduğunu vurgulayan Kılıçkaya, "Tüm bu destekleri 14 farklı mevduattan sadeleştirdik ve çerçeve bir kararda topladık. Çok daha anlaşılır bir mevzuatla önümüzdeki dönemde destekleri yöneteceğiz. İkincil mevzuatta da belgeleri ve başvuruları belirleyeceğiz" dedi.