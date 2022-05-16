İhracatta rekor serisi hız kesmiyor 250 milyar $ aşılacak





Bu dönemde tekstil ve hammaddeleri 995 milyon 49 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 314 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 2 milyar 41 milyon dolar, elektrik ve elektronik 1 milyar 401 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 501 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 569 milyon 249 bin dolar, iklimlendirme sanayii 637 milyon 272 bin dolarla rekor ihracata imza attı.