İKMİB Başkanı Pelister: Yeni asgari ücret enflasyon ile mücadelede çalışanlarımız için önemli bir kazanım

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan tarafından açıklanan ve yüzde 34 artışla 11.402 TL olan yeni asgari ücretin, çalışanlarımız ve iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"YENİ ASGARİ ÜCRET ENFLASYON İLE MÜCADELEDE ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM"

Pelister değerlendirmesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni asgari ücretin tüm tarafların ortak kararı ile belirlenmesi memnuniyet verici. Enflasyon ile mücadelede çalışanlarımızın alım gücü ve refah payının artırılması adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Bununla birlikte işverenin yükünü azaltmak için verilen devlet desteğinin devam etmesi de çok önemli olmakla birlikte asgari ücret üzerindeki vergisel yüklerin hafifletilmesinin de iyi olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde uygulamaya alınacak yeni ekonomik politikalar ile birlikte üretim, istihdam ve ihracatımızın artacağına inancımız tam.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin lokomatif sektörü kimya endüstrisi olarak, ülkemizin büyümesi için daha çok çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz."