İlk ikrâmiye 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplarda

BMM Genel Kurulu 16 milyon emeklinin çıkmasını dört gözle beklediği bayram ikrâmiyesiyle ilgili düzenlemeyi kabul etti. Yasa ile emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında aldıkları 2 bin liralık ikrâmiye yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkartıldı. Emekli ilk bayram ikrâmiyesini 1-9 Nisan tarihleri arasında alacak. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan, yasayı onayladığında bayrama dönük ikrâmiye ödeme hazırlıkları da başlayacak. TOPLAMDA 6 BİN LİRAKabul edilen yasa ile 2 bin lira olan bayram ikrâmiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkartıldı. Böylece emekli 2024 yılında toplamda 6 bin lira ikrâmiye almış olacak.İlk ikrâmiye ödemesi bu yıl 10-12 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı için yapılacak. İkrâmiyenin 1 ila 9 Nisan tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatması bekleniyor. İkinci ikrâmiye ise 16-19 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenecek. Kurban Bayramı ödemelerinin ise 10-15 Haziran tarihleri arasında yapılması hedefleniyor.Bayram ikrâmiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.SGK'DAN birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikrâmiye verilecek. Hem kendi emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi hakkını alacak.bin lira olarak belirlenen bayram ikrâmiyesi ödemesinden dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacaklar. Örneğin ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında emekli maaşı alan eşe bin 500, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan kızına ise 750 lira ikrâmiye ödenecek. Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olanlara 2 bin 250 lira ikrâmiye verilecek.EMEKLİLERE bayram ikrâmiyesi uygulaması 2018 yılında başladı. Şu ana kadar 10 bayramda emekliye verilen ikrâmiye tutarı 166 milyar lira olarak gerçekleşti. Bin liralık artış emekli için ek 27.5 milyar liralık destek anlamına geliyor.