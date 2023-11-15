İndirim kandırmacası mercek altında

Kasım ayının gelişi ile birlikte e-ticaret devleri "şahane, efsane, süper, mükemmel" gibi reklamlarla vatandaşa bazı ürün gruplarında yüksek indirimler vaat ederken, indirimlerin gerçekliğini araştırmak için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu harekete geçti. Kasım ayı başından bu yana Reklam Kurulu'na indirimlerle ilgili yüzlerce şikâyet geldiği öğrenilirken, bunların büyük bölümünün Çinli Alibaba'nın sahibi olduğu e-ticaret firması Trendyol hakkında hakkında olduğu öğrenildi. Krul, "önce bindir, sonra indir" gibi yöntemlerle vatandaşı aldatan firmalara ağır cezalar uygulayacak.Ceza tebligatlarının bu hafta e-ticaret platformlarına gönderileceği öğrenilirken, Ticaret Bakanlığı da indirim yapılırken ürünün son 30 günlük fiyatından daha düşük fiyat sunulması konusunda firmaları uyardı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na kasım ayı indirimleri kapsamında vatandaşlardan yüzlerce şikâyet geldiği öğrenildi. Yüzde 70-80 gibi indirim vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını, indirim uygulandığı iddia edilen bazı ürünlerin fiyatının ekim ayında da aynı olduğu şikayetlerde dile getirildi. Reklam Kurulu 14 Kasım'da toplanarak indirimlerin gerçek olup olmadığını araştırdı. Gerçek olmayan indirimler tespit eden kurul, önümüzdeki günlerde ceza tebligatlarını e-ticaret firmalarına ulaştıracak.Reklam Kurulu dönemsel olarak "Efsane, şahane indirimler" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamlarına yönelik geçtiğimiz yıl 20 dosyaya ilişkin yaklaşık 3.7 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştı. Kurul bu yıl da yaptığı toplantı neticesinde gerçek olmayan indirimlerle vatandaşı aldatan e-ticaret firmalarına ceza yağdıracak. Öte yandan Ticaret Bakanlığı indirimli satış, kampanya ve uygulamalarında bulunan satıcılara yaptığı uyarıda ise, "İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktar açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmeli. Hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemeli. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınmalı. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınmalı. Fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise, bu süre ve stok miktarı reklamlarda açıkça belirtilmeli" değerlendirmesinde bulundu.