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Giriş Tarihi: 8.10.2023 13:23 Son Güncelleme: 8.10.2023 13:25

İnsansız deniz aracı Albatros, test atışından başarıyla geçti

Yerli ve milli imkanlarla üretilen kamikaze insansız deniz aracı (İDA) sürüsü Albatros, test atışı kapsamında denizdeki hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı. Test atışı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahından anbean takip edildi.

DHA
İnsansız deniz aracı Albatros, test atışından başarıyla geçti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından geliştirilen ve su üzerinde yüksek hızla ilerleyerek içerdiği patlayıcının düşman hedeflerine çarparak patlatılmasını sağlayan kamikaze İDA Albatros için Mersin'de test atışı gerçekleştirildi. Test kapsamında, 8'li sürü halinde hareket edebilen Albatros, hedef gemiye yönelik saldırı gerçekleştirdi. Üzerinde ROKETSAN'a ait mühimmat bulunan Albatros Kamikaze İDA sürüsünden biri, hedef gemiye çarparak patladı. Başarıyla tamamlanan test atışı sonucunda 22 metrelik hedef gemi dakikalar içinde sulara gömüldü. Atışlı testte Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bayraktar TB2 İHA da görev aldı. Uygulanan senaryo kapsamında Bayraktar TB2 tarafından tespit edilen hedefe, insansız deniz araçları yönlendirildi.

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Böylelikle dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile İDA sürüsü kamikaze saldırı konsepti gösterilmiş oldu. Mersin açıklarındaki test, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve diğer yetkililer tarafından da anbean takip edildi.

Öte yandan çevreye zarar vermemek için test öncesinde hedef geminin yıkandığı, yakıt ve yağ gibi kirlilik içerecek unsurlardan arındırıldığı öğrenildi.

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İnsansız deniz aracı Albatros, test atışından başarıyla geçti
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