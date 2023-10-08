Video Türkiye Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti
Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti

Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti

08.10.2023 | 13:18

Yerli ve milli imkanlarla üretilen kamikaze insansız deniz aracı (İDA) sürüsü Albatros, test atışı kapsamında denizdeki hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı. Test atışı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahından anbean takip edildi.

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ASELSAN tarafından geliştirilen ve su üzerinde yüksek hızla ilerleyerek içerdiği patlayıcının düşman hedeflerine çarparak patlatılmasını sağlayan kamikaze İDA Albatros için Mersin'de test atışı gerçekleştirildi. Test kapsamında, 8'li sürü halinde hareket edebilen Albatros, hedef gemiye yönelik saldırı gerçekleştirdi. Üzerinde ROKETSAN'a ait mühimmat bulunan Albatros Kamikaze İDA sürüsünden biri, hedef gemiye çarparak patladı. Başarıyla tamamlanan test atışı sonucunda 22 metrelik hedef gemi dakikalar içinde sulara gömüldü.

Atışlı testte Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bayraktar TB2 İHA da görev aldı. Uygulanan senaryo kapsamında Bayraktar TB2 tarafından tespit edilen hedefe, insansız deniz araçları yönlendirildi. Dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile İDA sürüsü kamikaze saldırı konsepti gösterildi
Böylelikle dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile İDA sürüsü kamikaze saldırı konsepti gösterilmiş oldu. Mersin açıklarındaki test, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve diğer yetkililer tarafından da anbean takip edildi.

Öte yandan çevreye zarar vermemek için test öncesinde hedef geminin yıkandığı, yakıt ve yağ gibi kirlilik içerecek unsurlardan arındırıldığı öğrenildi.

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