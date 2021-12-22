İş dünyasından hükümete tam destek

Hükümetin TL mevduatlarına yönelik attığı adımlar ve adımı sanayi ve ihracat kanadında da büyük bir rahatlama yarattı. Merkez Bankası'nın ihracatçıya ileri vadeli kur rakamı vererek risklerini azaltması üzerine rahat nefes alan iş dünyası temsilcilerinden peş peşe destek açıklamaları geldi. İş dünyasının temsilcileri yaptıkları açıklamada "Türkiye yeni bir yola girdi. Hükümet attığı bu adımlarla işimizi ciddi anlamda kolaylaştıracak. Bizim sanayiciler olarak öngörülebilir kur talebimiz vardı. Kurdaki hareketten dolayı ihracatta fiyat vermekte zorlanıyorduk. Kurun sabitlenmesiyle hesabımızı net bir şekilde yapabileceğiz. Bu hamle Türk sanayicisine rahat bir nefes aldıracak. Hükümetimiz çarkların yavaşlamasına izin vermemiştir" dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRACAK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının piyasalarda istikrar, öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik bir dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşıladıklarını söyledi. Başkan Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Alınan kararların ülkemizin üretim gücünün artırılmasına katkı vermesini bekliyoruz" dedi.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç
DALGALANMA BİTECEK
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir. Hükümet, Türkiye ekonomisinin faiz-döviz eksenine sıkıştırılarak buradan kaotik bir durum çıkarılmasına ve ekonominin çarklarının yavaşlamasına izin vermemiştir" ifadesini kullandı.
ATO YKB Gürsel Baran
KISA VADEDE SONUÇ VERİR
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise "Türk Lirası'na güven sağlayan bu adımların kısa sürede sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Baran açıklamasında, Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi için yatırımların desteklenmesi, istihdamın ve üretimin artması gerektiğini belirtti.
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı
TL'YE GÜVEN YÜKSELİR
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Başta TL mevduatlarının çözülmesinin engellenmesi olmak üzere, döviz kurunu yukarı yönde baskı altında tutan birçok unsurun bertaraf edileceğine ve önümüzdeki günlerde TL'ye olan güvenin yeniden artış kaydedeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.
TİM Başkanı İsmail Gülle
İSTİKLARLI SEVİYE
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "TL adil değerini kısa zamanda bulacak ve istikrarlı bir seviyede işlem görecektir. Dolayısıyla, bu, ihracatın sürdürülebilir artışını destekleyecek önemli bir gelişme olmuştur" ifadelerini kullandı.
DEİK Başkanı Nail Olpak
ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ARTACAKTIR
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bu sistem, son dönemde kurlardaki mevcut ekonomik parametrelerimizle örtüşmeyen aşırı artışı makul bir seviyeye çekerek finansal ve fiyat istikrarına önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Öngörülebilirlik artacak" dedi.
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe
İHRACAT İVME KAZANACAK
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı (İHKİB) Mustafa Gültepe, "İhracat ivme kazanacak. Kurdaki yüksek hareket doğrudan hammadde maliyetlerimizi etkiliyordu. Fiyat vermekte çok zorlanıyorduk. Dalgalanmadan zarar görüyorduk. bunlar ortadan kalktı" diye konuştu.
PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu
RİSK ORTADAN KALKTI
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Hükümetin ileri vadeli döviz kuru vermesi olası risklerimizin 'hedge' edilmesi anlamına geliyor. Bu bize öngörülebilirlik sağlayacak. Öngörülebilirlik olmadan ihracat yapmak bizim için büyük risk yaratıyordu. Artık bu durum bizim için sıkıntı olmaktan çıktı" şeklinde konuştu.