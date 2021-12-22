İş dünyasından hükümete tam destek

Hükümetin TL mevduatlarına yönelik attığı adımlar ve adımı sanayi ve ihracat kanadında da büyük bir rahatlama yarattı. Merkez Bankası'nın ihracatçıya ileri vadeli kur rakamı vererek risklerini azaltması üzerine rahat nefes alan iş dünyası temsilcilerinden peş peşe destek açıklamaları geldi. İş dünyasının temsilcileri yaptıkları açıklamada "Türkiye yeni bir yola girdi. Hükümet attığı bu adımlarla işimizi ciddi anlamda kolaylaştıracak. Bizim sanayiciler olarak öngörülebilir kur talebimiz vardı. Kurdaki hareketten dolayı ihracatta fiyat vermekte zorlanıyorduk. Kurun sabitlenmesiyle hesabımızı net bir şekilde yapabileceğiz. Bu hamle Türk sanayicisine rahat bir nefes aldıracak. Hükümetimiz çarkların yavaşlamasına izin vermemiştir" dedi.