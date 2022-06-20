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Giriş Tarihi: 20.6.2022 14:01

İsmail Demir: MİLSAR-AKSUNGUR entegrasyonu başarıyla yapıldı

DHA
İsmail Demir: MİLSAR-AKSUNGUR entegrasyonu başarıyla yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sentetik açıklıklı radar MİLSAR'ın, ANKA’dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sentetik açıklıklı radar MİLSAR'ın, ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlandığını duyurdu.

SSB Başkanı Demir duyurdu: AKSUNGUR'a MİLSAR entegre edildi | Video

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İHA-MİLDAR projemiz kapsamında geliştirilen sentetik açıklıklı radarımız MİLSAR, ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kullanılmaya başlandı. Hayırlı olsun. MİLSAR yüksek çözünürlüklü SAR kabiliyeti, çoklu hedef takip yeteneği, düşük ağırlığı ve hızlı platform entegrasyonu özellikleriyle güvenlik güçlerimizin keşif ve gözetleme faaliyetlerindeki etkinliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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İsmail Demir: MİLSAR-AKSUNGUR entegrasyonu başarıyla yapıldı
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