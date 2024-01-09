İsrail boykotu işe yaradı

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik sürdürdüğü vahşete destek veren firmalara yönelik dünya genelinde yayılan boykot dalgası, işe yaradı. Milyarlarca insanın karşısında durduğu trajedi, İsrail menşeili firmaların bilançolarını vuruyor. Katliamcı İsrail rejimini destekleyen firmaların başında gelen dünya içecek devi Coca Cola ve McDonald's hızla kan kaybediyor. 2023 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Coca Cola'nın mali tabloları, boykotun etkilerini gözler önüne serdi. Coca-Cola İçecek A.Ş. Türkiye Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2023'te toplam satış hacminin yüzde 5.1 azalarak 567 milyon ünite kasaya, son çeyrekteki satış hacminin ise yüzde 21.8 azalarak 88 milyon ünite kasaya gerilediğini açıkladı.Şirket, açıklamasında "2023'te faaliyet ortamımızda, bazıları zaten iş planlarımızda yer alan, bazıları ise beklenenden daha ciddi seviyede olan çeşitli zorluklarla karşılaştık" dedi. Firmanın satışlarındaki düşüş Türkiye ile sınırlı kalmadı. Pakistan, Özbekistan, Kazakistan ve Irak'ı kapsayan uluslararası satış hacmi de bir önceki yıla göre yüzde 1.1, gazlı içecek kategorisinin satış hacmi yıllık bazda yüzde 3.3 geriledi.Türkiye ve Pakistan'da enflasyonun bir miktar gevşeyeceğini ancak yine de yüksek kalmaya devam edeceğini beklediklerinin altını çizen Coca-Cola İçecek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yıla göre yaşanan hacim gerilemesi, çoğunlukla maaş artışları öncesindeki düşük satın alım gücünden ve Orta Doğu'daki siyasi huzursuzluğa yönelik hassasiyetler nedeniyle tüketicilerin harcama iştahının azalması ve buna mukabil hususi olarak seyrelttiğimiz pazarlama kampanyalarından kaynaklanmaktadır."