İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında

TARİHİ BAŞARI

İstanbul Havalimanı ayrıca dünyanın en keyifli ve en temiz havalimanlarından biri seçildi. ACI World tarafından yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, 4-7 Eylül 2023'te Güney Kore'nin Incheon kentinde ACI Customer Experience Global Summit kapsamında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.