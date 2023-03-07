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Giriş Tarihi: 7.3.2023 20:45 Son Güncelleme: 7.3.2023 21:29

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) ve seyahat teknolojisi şirketi Amadeus tarafından, yolcu deneyimine göre 465 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, dünyanın en iyi havalimanları arasında yer aldı.

AA
İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında

ACI World tarafından oluşturulan ASQ programı kapsamında 2022'de dünya çapında 465 bin kişiyle yapılan ankette, havalimanlarını kullanan yolculara check-in, gezinme kolaylığı, temizlik, alışveriş ve yemek gibi faktörler soruldu.

İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA

Yılda 40 milyondan fazla yolcuya en iyi şekilde ev sahipliği yapan 10 havalimanı arasına Türkiye'den sadece İstanbul Havalimanı girdi.

TARİHİ BAŞARI

İstanbul Havalimanı ayrıca dünyanın en keyifli ve en temiz havalimanlarından biri seçildi. ACI World tarafından yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, 4-7 Eylül 2023'te Güney Kore'nin Incheon kentinde ACI Customer Experience Global Summit kapsamında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

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İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında
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