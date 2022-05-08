İstanbul Havalimanı ve THY’den rekor

İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları (THY), dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde son iki yılın en yüksek günlük yolcu ve sefer sayısına ulaştı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan alınan bilgilere göre, dün havalimanından toplam 1324 uçuş yapıldı. Bu uçuşlarla toplamda 214 bin 515 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Böylece, 30 Nisan'daki günlük 1311 sefer ve 195 bin 640 yolcu rekoru geçilmiş oldu. THY de bugün icra edilen uçuş sayılarıyla salgın sonrası yeni rekoru yakaladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugün pandemiden sonra en yüksek sayıda sefer yapıyoruz. 1.457 sefer 241 bin 570 yolcu" ifadelerini kullandı.