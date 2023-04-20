İstanbul Havalimanı’nda günlük uçuşta yeni rekor

20-23 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde hava yolu trafiği de hız kazandı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda 19 Nisan'da uçuş ve yolcu sayılarında yeni bir rekor elde edildi. Önceki gün 1.460 uçuşla, açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşılan İstanbul Havalimanı'nda, daha önce en fazla uçuş 1.422 ile 8 Temmuz 2022'de gerçekleştirilmişti. İstanbul Havalimanı'nda 19 Nisan'da dış hatlarda 148 bin 958 yolcu, iç hatlarda ise 59 bin 108 yolcu olmak üzere toplamda 208 bin 66 yolcu seyahat etti. Açıklamada bayram arifesi olan 20 Nisan'da da 220 bin yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan seyahat edeceği belirtildi.