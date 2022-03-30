İstanbul Havalimanı’nda salgının döneminin en yüksek rakamına ulaşıldı

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 27 Mart Pazar günü, İstanbul Havalimanı'nda bin 100'den fazla uçuş ve 175 bin yolcu ile salgın döneminin en yüksek uçuş verilerine ulaşıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu' nun İstanbul Havalimanı'na ilişkin yaptığı Twitter paylaşımına alıntılayan Samsunlu 2020 ve 2021 yılında Avrupa'daki havalimanları arasında yolcu sayısında birinci olduklarını hatırlatarak "Geçen pazar günü 1100+ uçuş ve 175 bin yolcu ile pandemi dönemindeki en yüksek hacimlere ulaştık. İnşallah yaz aylarında 2019 hacimlerini yakaladığımız günleri göreceğiz" ifadelerini kullandı.