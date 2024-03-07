İstanbul Havalimanı’nda ’terapi köpekleri’ göreve başladı

"MİSAFİRLERİMİZ HAVALİMANININ HER TARAFINDA KÖPEKLERİMİZLE KARŞILAŞABİLİRLER"

Projenin başlatılması dolayısıyla basın mensuplarına bilgi veren İGA Müşteri Deneyimi Müdürü Abdülkadir Demirtaş, dünyanın en büyük küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nda birçok ülkeden milyonlarca insanı misafir ettiklerini söyledi.

Yolcu memnuniyetini merkeze alarak farklı ihtiyaç ve durumlara yönelik hizmetler geliştirdiklerini dile getiren Demirtaş, seyahat etmenin bazen stresli olabildiğini kaydetti.

Demirtaş, bu nedenle havalimanında keyifli ve rahatlatıcı bir atmosfer sunmayı önemsediklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"İnsan ve hayvanların etkileşiminin kan basıncı, stres ve kaygı seviyeleri üzerindeki olumlu etkileri, birçok bilimsel araştırmayla kanıtlanmış durumda. Biz de bu araştırmalar ışığında hareket ederek, terapi köpekleriyle havalimanımızda keyifli ve stressiz bir seyahat deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu sayede misafirlerimizin havalimanımızdan unutulmaz anılar biriktirip mutlu ayrılmalarını amaçlıyoruz. Misafirlerimiz havalimanının her tarafında köpeklerimizle karşılaşabilirler."

Dünyanın başka yerlerinde de benzer projeler olduğunun altını çizen Demirtaş, ABD ve Kanada'da köpeklerin yanı sıra midilli atlarının da havalimanlarında benzer görevler yürüttüğünü sözlerine ekledi.

"EĞİTİMLER YAVRULUK ZAMANLARINDA BAŞLIYOR"

Veteriner hekim Volkan Arslan da köpeklerin bu görev için belli eğitim sürecinden geçirildiklerini anlattı.

Halihazırda 5 köpeğin eğitimden başarıyla geçtiği bilgisini veren Arslan, köpeklere yavruyken eğitim verilmeye başlandığını, eğitim almaya devam eden 4 yavru köpeğin daha bulunduğunu aktardı.

Arslan, eğitmenlerin de eğitimden geçip sertifikalarını aldıklarını söyledi.

Köpeklerin eğitim sürecinde de yolculardan olumlu tepkiler aldıklarına işaret eden Arslan, hayvanların sağlığına dikkat ettiklerini, bunun için aylık ve haftalık programların olduğunu belirtti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR UYGULAMA GÖRMEMİŞTİM"

Yolculardan Yunus Kızılaslan ise uygulamadan memnun kaldığını dile getirerek, "Çok güzel bir uygulama, devamını istiyoruz. Eğitimli olmaları çok hoş." dedi.

Çinli yolcu Xi Yuki de terapi köpeklerini çok beğendiğini ifade etti.

Projenin faydalı olacağını düşündüğünü anlatan Xi, "Köpekleri ve hayvanları çok seviyorum. Onları burada gördüğüm için çok mutluyum. Daha önce böyle bir uygulama görmemiştim." diye konuştu.