İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

OLUMSUZ
hava koşullarından dolayı uçuşların geçici olarak durdurulduğu İstanbul Havalimanı
'nda seferler dün itibarıyla normale döndü. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları yüzünden geçici süreyle durdurulan uçuş operasyonlarının yapılan çalışmalar sonucunda normale döndüğü belirtildi. İGA, apron, pist ve taksi yolunda, toplam 500 personel ve 180 kar temizleme aracıyla yaptığı çalışmalarla havalimanını operasyonlara hazır hale getirdi. Apron ve taksi yollarında araçlarla kar temizleme çalışmaları sürdürüldü. Uçaklar buz çözme işlemlerinden geçirildikten sonra seferine başlatıldı. Dün havalimanında 681 uçağın iniş ve kalkışının planlandığı kaydedilen açıklamada, "İki pistimiz açık olup 3. pistimizin gün içinde operasyona açılması öngörülmektedir. Hava koşulları nedeniyle terminalimizde bekleyen yolcumuz bulunmamaktadır. Havaist seferleri, havalimanı-şehir merkezi düzenli olarak yapılmaktadır. Yolcularımızın uçuşlarını kontrol ederek havalimanımıza gelmelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
EKŞİ AÇIKLAMA YAPTI
Türk Hava Yolları
(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirtti. Yolculardan İdris Üstün
ise uçuşların başlamasına ve seyahat edebilmelerine sevindiğini ifade etti. Üstün, "Mutlaka Şırnak
'a gitmem lazımdı. İşlemlerimi yaptırdım. Şimdi uçağıma gidiyorum" diye konuştu.