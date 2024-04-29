İstanbul havalimanlarında 830 bin tonu aşkın yük taşındı

İstanbul'daki havalimanlarından bu yılın ilk çeyreğinde yapılan geliş-gidiş seferleriyle taşınan 831 bin 623 bagaj, kargo ve posta yükü, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artış gösterdi.

Dünya genelinde, her türlü ulaşımın aksadığı Kovid-19 döneminde hızlılığıyla öne çıkan hava kargo taşımacılığı son dönemde daha da önem kazandı.

Salgın önlemlerinin azaltılmasıyla yoğunlaşan hava trafiğinin de etkisiyle 2023 yılında dünyanın önemli havacılık merkezlerinden İstanbul'da taşınan bagaj, kargo ve posta yükü ile ticari seferlerde artışlar istatistiklere yansıdı. Bu artışlar 2024 yılında da devam etti.

Yemen'deki Husilerin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamasıyla çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Bunun etkisiyle deniz taşımacılığında rota uzarken hava kargo bir kez daha ön plana çıktı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle bu yılın ocak, şubat ve mart döneminde iç hatta 41 bin 670, dış hatta 689 bin 982 ton yük taşındı. Toplam 731 bin 652 ton yük bu havalimanından yapılan seferlerle nakledildi.

İstanbul Havalimanı'nda 2023 yılının ilk çeyreğinde ise toplamda 638 bin 588 ton bagaj, kargo ve posta taşınmıştı. Bu yükün 40 bin 110 tonu iç hatlardan, 598 bin 478 tonu ise dış hatlardan nakledilmişti.

Bu rakamlara göre İstanbul Havalimanı'nda taşınan yük miktarı 93 bin 64 ton yükselişle yaklaşık yüzde 15 arttı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DA YÜK ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan bu yılın ocak-mart döneminde yapılan geliş-gidiş seferleri ile toplam 99 bin 973 ton yük taşındı. Bu yükün 30 bin 556 tonu iç, 69 bin 417 tonu dış hat uçuşlarıyla oluştu.

Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanından iç hatlarda 25 bin 162, dış hatlarda 61 bin 150 ton olmak üzere toplam 86 bin 312 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındığı hesaplanmıştı. Geçen yıla göre nakledilen yük miktarında yüzde 16 artış oldu.

İstanbul'daki bu iki havalimanından yılın ilk çeyreğinde düzenlenen seferlerle oluşan yük miktarı, iç hatta 72 bin 226, dış hatta 759 bin 399 olmak üzere toplam 831 bin 625 ton olarak hesaplandı.

Geçen yıl aynı dönemde taşınan yük 724 bin 899 olarak istatistiklere yansımıştı. Bu rakamlara göre 2024 yılının ilk çeyreği geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 106 bin 724 ton yük artışı oluştu.

Bu rakamlara göre, İstanbul havalimanlarında bu yılın ocak, şubat ve mart döneminde taşınan yük, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15 arttı.

Atatürk Havalimanı'nın bu yıl taşınan yük miktarına istatistikte yer verilmedi.

Bu yılın başından itibaren İstanbul'un havalimanlarındaki ticari uçuşlarda artış devam etti.

İstanbul Havalimanı'ndan bu yılın ilk çeyreğinde iç hatta 25 bin 718, dış hatta 92 bin 281 olmak üzere toplam 117 bin 999 ticari uçuş icra edildi.

Bu havalimanında geçen yılın aynı döneminde 23 bin 914'ü iç, 83 bin 719'u ise dış hatta olmak üzere toplam 107 bin 633 toplam ticari uçuş yapılmıştı.

İstanbul Havalimanı'ndan yapılan ticari uçuşlar geçen yılın aynı dönemine göre 10 bin 366 fazla seferle yüzde 10 artış gösterdi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, bu yılın ilk 3 ayında iç hatta 24 bin 874, dış hatta 30 bin 520 olmak üzere toplam 55 bin 394 ticari uçuş icra edildi.

Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanında iç hatta 21 bin 716, dış hatta 26 bin 138 olmak üzere toplam 47 bin 854 uçuş düzenlenmişti. Yılın ilk çeyreğinde yapılan uçuşlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

Atatürk Havalimanı'nın bu yılki ticari uçuşlarına istatistikte yer verilmedi.

Bu dönemde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda toplam 173 bin 393 ticari sefer düzenlendi. Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'dan 155 bin 487 ticari uçuş yapılmıştı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında İstanbul'dan icra edilen geliş ve gidiş yönlü ticari uçuşların 17 bin 906 yükselerek, yüzde 11 arttığı hesaplandı.