Kalyon’dan genç kızlara özel proje

Sosyal ve ekonomik yaşamda kadın gücüne tam destek sağlayan Kalyon Holding
, yetiştirme yurtlarından ayrılan genç kızların barınma ihtiyacını çözecek proje geliştirdi. KalyonBiz Çalışma Grubu
ve Kalyon Vakfı
'nın projesiyle, 18 yaşını doldurarak, yetiştirme yurtlarından ayrılan genç kızları ağırlayacak, aile ortamına benzer ilişki sistemine sahip şekilde kurgulanacak barınma hizmeti sunulacak. Kalyon
Holding'in kadın çalışanları, gönüllü çalışanlarından oluşan KalyonBiz Çalışma Grubu'nun Başkanı Reyhan Kalyoncu
'nun ev sahipliğinde 8 Mart Kadınlar Günü
vesilesiyle gece düzenlendi.Gecede konuşan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Kalyoncu, özellikle genç kızların eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmeleri yönünde hayata geçirilecek projelerin Kalyon Holding'in öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın yürüdüğü yolları aydınlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
4.708 KADIN ÇALIŞAN
Hayatta yapılacak en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu prensibiyle hareket ettiklerini anlatan Kalyoncu, "4 bin 708 kadın çalışanıyla sektör ortalamasının çok üzerinde kadın istihdam eden Kalyon'un tüm birimlerinde bulunmaktan gururluyuz ve kadın çalışan oranımızı her yıl daha da yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz" dedi. Kalyoncu, 18 yaşını doldurarak, yetiştirme yurtlarından ayrılan genç kızları ağırlayacak ve aile ortamına benzer ilişki sistemine sahip şekilde kurgulanacak barınma hizmeti projelerinin sona geldiğini belirtti.
KADIN GÜCÜ VAR OLSUN
ETKİNLİKTE
eğitim, çevre, sürdürülebilirlik, tasarruf ve geri dönüşüm alanlarında yoğun faaliyet gösteren Kalyon Vakfı'nın sosyal ve ekonomik yaşamda kadın gücünün daha fazla var olmasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği projeler ele alındı.