Kalyon’dan yenilenebilir enerji hamlesi: 5 yılda 10 milyar $ yatırım





KÜRESEL MARKA OLACAK



Bu yıl daha kurumsal ve global bir marka olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Koçar, "Yönetim kurulumuza başkan vekilliği görevi ile kamuda ve ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Lütfi Elvan gibi değerli bir isim katıldı ve daha da güçlendik. Romanya başta olmak üzere yeni pazarlara girdik.