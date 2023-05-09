En düşük işçi maaşı 15 bin lira

700 bin kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalandı. Başkan Erdoğan, kamu işçilerinin ücretlerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldığını, böylece en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.Erdoğan, "Bu işçilerimizden 6 Şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, doğalgazcılarımıza, tersanecilerimize, ormancılarımıza, medikal kurtarmacılarımıza, il özel idaresi çalışanlarımıza şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Milletimiz de devletimiz de onların bu gayretini asla unutmamıştır, unutmayacaktır" ifadesini kullandı.Başkan Erdoğan, imzalanan protokolle kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarını belirlendiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle refah payı dahil, ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Ayrıca, gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek, ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz."Kovid-19 salgınında küresel üretim ve tedarik zincirleri çökerken, Türkiye'de sağladıkları desteklerle sanayi ve ticareti ayakta tuttuklarını, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkeyi korumak için tüm tedbirleri aldıklarını anımsatan Erdoğan, "Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. Yeni bir seçimin arifesinde ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte yine üretimi, istihdamı, 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü, savunma sanayindeki gelişmelerin getirdiği kazançlar gibi avantajları doğrudan insanlarımızın refahlarını yükseltecek işler için kullanıyoruz" dedi.İmza töreninin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, memurlara da mesaj verdi. Erdoğan, "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak" dedi.Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşmenin demokratik sistemin en önemli müesseselerinden olduğunu söyledi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, toplu iş sözleşmesi sürecindeki katkıları için TÜRK-İŞ ve HAKİŞ heyetleri adına teşekkür etti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da, Başkan Erdoğan'a, "İşçilerle ilgili size bir mesele söylediysem hep olumlu baktınız, teşekkür ederim" diye konuştu.Doğalgazın konutlarda ilk ay tamamen ücretsiz, bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimine karşılık gelen kısmının faturalardan düşüleciğine dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu: "Enflasyonun ve hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılara karşı tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacağız. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına, bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getire getireceğiz. Temmuz ayı için, bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var."Emekliye ve asgari ücretliye müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, asgari ücretin aşağı yukarı 500 dolar civarında olması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Bakan Bilgin emekli aylıklarına yapılacak kademeli zamla 7 bin lira üzerinde olan aylıkları 10 bin liraya kadar belli oranda artıracaklarını açıkladı. 7.500-10 bin, 10-15 bin, 15-20 bin ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı zam belirlenecek.