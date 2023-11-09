Kamuda elektrikli araç dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi" hazırladı. Rehber ile kamuda yeni otobüs, otomobil gibi motorlu araç alımlarında elektrikli araçlar öncelikli olarak değerlendirilecek. Kamu binalarının çatılarına ve otopark alanlarına güneş enerjisi panelleri kurulacak.2019'da kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarına yüzde 15 enerji tasarrufu hedefi konulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Kasım'da yayımlanan genelgesiyle yüzde 15 hedefi 2030'a kadar yüzde 30'a çıkartıldı. Genelgede, belirlenen tasarruf hedefine ulaşılması amacıyla Enerji Bakanlığı'nın 2024-2030 yıllarını kapsayan bir rehber yayımlayacağı bildirilmişti.DIŞ CEPHE YALITIMI:dış cephe yalıtımına ve pencere değişimine yönelik önlemlerin uygulanması sağlanacak. Kamu binalarının çatılarına ve otopark alanlarına güneş enerjisi panelleri kurulacak.HAREKET SENSÖRÜ:koridor benzeri yerlerde varlık veya hareket sensörü kullanımı değerlendirilecek.ORTAM SICAKLIĞI:ortam sıcaklığının ısıtma sezonunda en fazla 22, soğutma sezonunda ise en az 24 derece olması sağlanacak.ISI KAYBI:ve pencerelerden kaynaklanan kaçaklar tespit edilecek ve sızdırmazlığın sağlanmasına yönelik tamirat işlemleri yapılacak.SERBEST TÜKETİCİ:ve elektrik enerjisi tedarikinde serbest tüketici kriterlerini sağlayan binalarda ihale yöntemi ile en uygun fiyata enerji tedariki sağlanacak.BİSİKLETLİ ULAŞIM:içi ulaşımda sürdürülebilir hareketliliği artırmak için gerekli düzenlemeler yapılarak bisikletli veya elektrikli araçlar ile ulaşım özendirilecek.ÖNCELİK ELEKTRİKLİDE:otobüs, otomobil ve benzeri motorlu araç alımında ömür boyu maliyet analizi yapılarak elektrikli araçlar öncelikli olarak değerlendirilecek.LED AYDINLATMA:aydınlatmada kullanılan floresan armatürlerden ekonomik ömrü dolanların veya ekonomik ömrünün sonuna yaklaşanların LED armatür ile dönüşümü sağlanacak.ŞARJ İSTASYONLARI:bulunan uygun (gölgeleme, güney cephe gibi kriterler dikkate alınarak) çatı ve otopark alanlarına öz tüketimi karşılamak amacıyla fotovoltaik panel ile otoparklara elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulumu tamamlanacak.