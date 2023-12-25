Kamuoyunun dikkatine

Hazine ve MaliyeBakanıMehmetŞimşek'inkonuk olduğuTurkuvaz Medya'nın ekonomikanalı A Para'nın düzenlediğiPara Sohbetleri'ne ilişkin kamuoyundagerçeği yansıtmayan haberleryapılmıştır. Defalarca toplantınınkamuoyuna kapalı olduğubelirtilmesine rağmen SayınBakana sorulan soruları ve içeriğibilmeden kira fiyat artışı, konutkredileri ve kredi kartlarıyla ilgilikonuşmalar çarpıtılarak resmikararlar alınmış gibi yansıtılmıştır.11'incisi düzenlenen sohbetlerimizdesektör temsilcileriyle fikirtartışmalarında bulunulmaktadır.İlk kez böyle bir tabloyla karşılaşılmaktadır.Bahse konu haberlerdeiddia edildiği gibi resmibir açıklamada bulunulmamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.