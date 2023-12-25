Kamuoyunun dikkatine

Hazine ve Maliye
Bakanı
Mehmet
Şimşek'in
konuk olduğu
Turkuvaz Medya'nın ekonomi
kanalı A Para'nın düzenlediği
Para Sohbetleri'ne ilişkin kamuoyunda
gerçeği yansıtmayan haberler
yapılmıştır. Defalarca toplantının
kamuoyuna kapalı olduğu
belirtilmesine rağmen Sayın
Bakana sorulan soruları ve içeriği
bilmeden kira fiyat artışı, konut
kredileri ve kredi kartlarıyla ilgili
konuşmalar çarpıtılarak resmi
kararlar alınmış gibi yansıtılmıştır.
11'incisi düzenlenen sohbetlerimizde
sektör temsilcileriyle fikir
tartışmalarında bulunulmaktadır.
İlk kez böyle bir tabloyla karşılaşılmaktadır.
Bahse konu haberlerde
iddia edildiği gibi resmi
bir açıklamada bulunulmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.