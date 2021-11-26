Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor





Bakan Soylu, açıklamasında "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim. Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" diye konuştu.