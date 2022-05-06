Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ‘tadilat’





Bunun için de kira bedeli tespiti için mahkemeye başvurabilir. Davalar yaklaşık 2.5 yıl sürüyor. Hâkimler artış oranını hakkaniyet oranında yapıyor. Anlaşmazlık yaşanmaması için tarafların uzlaşması daha doğru olur" değerlendirmesini yaptı.