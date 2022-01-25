Kırılganlık sona erdi! İstikrarın anahtarı güçlü TL





1.SENARYO: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 9 lira olarak gerçekleşirse kur korumalı mevduata parası yatıran kişi, anapara + faiz olarak 114 lira alacak. Bu durumda Merkez Bankası'nca ek bir ödeme yapılmayacak.

2. SENARYO: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 10 lira olarak gerçekleşirse hesap yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 TL alacak. Merkez Bankası'nca ek bir ödeme yapılmayacak. Kur Korumalı Hesapların açılabileceği belirli bir tarih aralığı var mıdır? Kur Korumalı Hesaplar'ın; mevcut durumda 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında açılmış veya açılacak olması gerekiyor.

3. SENARYO: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 11 lira olarak gerçekleşirse kur korumalı hesap yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 lira alacak. Bu durumda Merkez Bankası tarafından ek bir ödeme yapılmayacak.

4. SENARYO: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 12 lira olursa, hesap yararlanıcısı anapara + faiz + kur farkı olarak 120 lira alacak. Kur farkı dolayısıyla oluşan 6 lira tutarındaki fark MB tarafından bankaya ödenecek.