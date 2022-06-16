Kızartma yağından uçak yakıtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı atık yönetiminde yeni bir taslak hazırladı. Taslak yönetmeliğe göre, gıda amacıyla tüketim sonucu ya da diğer şekillerde atık durumuna gelmiş bitkisel veya hayvansal kökenli yenilebilir sıvı ve katı yağlar ile kullanılmış kızartmalık yağlar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden değerlendirilecek.Bitkisel ve hayvansal atık yağlar, ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak sadece biyodizel yakıt veya havacılık sektöründe sürdürülebilir şekilde kullanılan havacılık yakıtı üretiminde değerlendirilecek. Bitkisel ve hayvansal atık yağlardan yakıt üretimi yapacak tesisler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun teknik düzenlemelerine uyumlu çalışacak. Atık yağlar için rafinasyon yetkisi alan şirketlerin deneme üretimi yapması zorunlu olacak.Deneme üretimi sonucunda ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi tarafından rapor hazırlanarak bakanlığa sunulacak.Bitkisel ve hayvansal atık yağların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara, yüzey sularına, yeraltı sularına, toprağa ve benzeri ortamlara dökülmesi uygun olmayan yöntemlerle geri kazanılması, yakılması yasaklanacak.Atık yağların doğrudan veya dolaylı olarak yemeklik yağlara veya ham yağlara karıştırılması da engellenecek.Atık yağların oluşturduğu çevresel kirlenme ve bozulmanın zararlarından atık yağ üreticileri, toplayıcıları sorumlu tutulacak. Atık yağların verdiği çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar, "kirleten öder" prensibine göre, atıkların yönetiminden sorumlu olanlar tarafından karşılanacak. Atık yağ toplama yetkisini Çevre Bakanlığı verecek. Belediyeler ise atık yağların kanalizasyona dökülmesini önleyecek. Hanelerden atık yağ toplanması için gereken ekipmanı ise yağ üreticileri temin edecek.Atık yağlar, bakanlıktan yetki almış atık yağ rafinasyon tesisleri tarafından toplanacak ve taşınacak.