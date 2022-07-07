KKM’ye ilgi katlanarak büyüdü: Döviz mevduatları çözülüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş ve yatırım ortamından istihdam artışına, ticari kredilerden tasarrufların değerlendirilmesine, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) vergi düzenlemelerine kadar Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan bazı adımlarla ilgili açıklama yaptı.