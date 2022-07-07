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Haberler Ekonomi Haberleri KKM'ye ilgi katlanarak büyüdü: Döviz mevduatları çözülüyor
Giriş Tarihi: 7.7.2022 09:50 Son Güncelleme: 7.7.2022 10:11

KKM'ye ilgi katlanarak büyüdü: Döviz mevduatları çözülüyor

KKM’ye ilgi katlanarak büyüdü: Döviz mevduatları çözülüyor

Türk Lirası'nın cazibesini artırıp dövize ilgiyi azaltmak amacıyla geçen yılın aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilgi katlanarak büyüdü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş ve yatırım ortamından istihdam artışına, ticari kredilerden tasarrufların değerlendirilmesine, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) vergi düzenlemelerine kadar Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan bazı adımlarla ilgili açıklama yaptı.

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İş ve yatırım ortamını iyileştirerek ihracatı teşvik etmek ve istihdamı artırmak amacıyla yeni düzenlemeler devreye alındı. Bu kapsamda, ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisi 1 puan indirimli uygulanmaya başlandı.

Ticari krediler, ülke ekonomisini güçlendirecek alanlarda, selektif bir yaklaşımla kullandırılmaya başlandı. Tasarrufların Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirilmesini teşvik etmek ve yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla çeşitli uygulamalar devreye alındı.

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Bu kapsamda, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı Uygulaması ile döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 71'den yüzde 58'e düşürüldü.

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KKM'ye ilgi katlanarak büyüdü: Döviz mevduatları çözülüyor
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