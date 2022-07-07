KKM’ye ilgi katlanarak büyüdü: Döviz mevduatları çözülüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş ve yatırım ortamından istihdam artışına, ticari kredilerden tasarrufların değerlendirilmesine, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) vergi düzenlemelerine kadar Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan bazı adımlarla ilgili açıklama yaptı.
İHRACATA TAM DESTEK
İş ve yatırım ortamını iyileştirerek ihracatı teşvik etmek ve istihdamı artırmak amacıyla yeni düzenlemeler devreye alındı. Bu kapsamda, ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisi 1 puan indirimli uygulanmaya başlandı.
Bu kapsamda, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı Uygulaması ile döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 71'den yüzde 58'e düşürüldü.