’Koca Yusuf’a yeni özellik: TUSAŞ entegre etti! Füzeleri yok edebilecek...

Halihazırda A400 M programında ön-orta gövde, kuyruk konisi ve arka gövde üst panel, kanatçıklar/sürat frenleri, paraşütçü ve acil çıkış kapıları, son montaj hattı yönetimi/desteği yanı sıra tüm gövde kablo donanımı, ışıklandırma ve su/atık sistemlerinin tasarım ve imalatını, kokpit hariç olmak üzere tüm iç ve dış aydınlatma sistemlerini atık/temiz su sistemlerinin birinci derece tasarım ve tedarik sorumluluğunu da üstlenmiş bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, DIRCM yapısal tasarım ve analizi, ekipman montaj tasarımı, retrofit çözüm tasarımı, detay parça üretimi, montajı ve her bir uçak için toplam 2 kilometre yeni kablo imalatı iş paketini de bünyesine kazandırdı.