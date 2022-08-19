Giriş Tarihi: 19.8.2022 06:31 Son Güncelleme: 19.8.2022 07:16

Son dakika: Konutta dev adım! Hem fiyatlar hem de kiralar düşecek SEDA TABAK

Son dakika ucuz konut haberleri: Konutta hem fiyatları hem de kiraları düşürerek vatandaşı rahatlamayı amaçlayan hükümet, önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerini müjdeleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz.

Son dakika haberleri: TOKİ vasıtasıyla Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek 500 bin ucuz konut projesine ek düzenlemeler de planlanmaya devam ediyor. İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek" ifadelerini kullandı.





İSTANBUL'A 10 BİN KONUT

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 'ticaret+konut' parsellerinde yer alan iskân almış veya henüz inşa aşamasında olan ofis kullanımlı bağımsız bölümlerin, parseldeki toplam konut kullanımı yüzde 80'i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023 tarihine kadar konuta dönüşebilmesine imkân sağlanıyor.