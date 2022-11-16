Krizler ülkesi büyük çıkmazda! Enflasyon 41 yılın rekorunu kırdı

İngiltere ekonomisinin yılın başından bu yana ekonomik büyümesi yavaşlarken, enflasyonu yeni zirvelere tırmanıyor. Bu sorun için faiz artırımlarına giden ülkede bu sefer de resesyon körükleniyor. Ekonomik sorunlarının yanında bir de politik meselerle uğraşan İngiltere büyük bir çıkmaza girdi.
İngiltere'de tüketici fiyatları Ekim ayında beklentilerin üzerinde arttı. Ekim ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2,0 ve yıllık yüzde 11,1 yükseldi. Bu, Ekim 1981'den bu yana görülen en yüksek enflasyon.
Ekim ayında çekirdek tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 65 arttı. Beklenti de yıllık artışın yüzde 6,5 olacağı yönündeydi.
Perakende fiyat endeksi (RPI) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 ve yıllık yüzde 14,2 arttı. Beklenti aylık yüzde 1,8 ve yıllık yüzde 13,4 artış olacağı şeklindeydi.
HUNT'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Yüksek enflasyon sonrası açıklamalarda bulunan İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt şu ifadeleri kullandı: "Kamu finansmanında sorumlu hareket ederek BoE'ye enflasyonu hedef seviyeye geri getirmekte yardımcı olmak bizim görevimiz. Bunu yapmak için vergiler ve harcamalar konusunda bazı zor ancak gerekli kararlar almalıyız. Yüksek enflasyon ile sürdürülebilir ve uzun süreli büyümeye sahip olamayız."
FAİZ ARTIRMA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI
İngiltere`de ekonomik aktivite artan maliyetler ve azalan talebin etkisi ile yavaşladı; resesyon riski de artmaya hız kesmeden devam etti. Merkez bankalarının faiz hamleleriyle enflasyonu düşürme çabaları da sonuçsuz kalırken İngiltere'de enflasyon sorunu gittikçe derinleşiyor.