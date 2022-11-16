Krizler ülkesi büyük çıkmazda! Enflasyon 41 yılın rekorunu kırdı

HUNT'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yüksek enflasyon sonrası açıklamalarda bulunan İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt şu ifadeleri kullandı: "Kamu finansmanında sorumlu hareket ederek BoE'ye enflasyonu hedef seviyeye geri getirmekte yardımcı olmak bizim görevimiz. Bunu yapmak için vergiler ve harcamalar konusunda bazı zor ancak gerekli kararlar almalıyız. Yüksek enflasyon ile sürdürülebilir ve uzun süreli büyümeye sahip olamayız."