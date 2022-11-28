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Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:26 Son Güncelleme: 28.11.2022 12:06

Krizler ülkesinde yeni tartışma: Ödeme için paramız yok

Son dönemde yaşadığı siyasi ve ekonomik krizlerle gündeme gelen ve 'Krizler ülkesi' olarak adlandırılan İngiltere'de sular durulmuyor. İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper, kamu sektöründe ücret artışını enflasyonun altında tutacaklarını söyleyerek "Böyle bir ödeme için paramız yok" dedi ve yeni bir tartışamanın fitilini ateşledi.

Krizler ülkesinde yeni tartışma: Ödeme için paramız yok

İngiltere ekonomisinde yılın başından bu yana ekonomik büyüme yavaşlarken enflasyon ise yeni zirvelere tırmanıyor. Her ne kadar İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırma politikasına seçse de bu artırımlar'Krizler ülkesine' olumlu bir sonuç vermedi ve hatta ekonomistler, yüksek faiz artırımları nedeniyle agresif bir resesyonun olabilme ihtimalinin güçlendiğini belirtti.

ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNDE

Enflasyon, ekim ayında 41 yılın zirvesine yerleşti. Bunun yanında yüksek faiz artırımları nedeniyle ekonomistler agresif bir resesyonun olabilme ihtimali de güçlenmeye devam etmekte.

Yapılan değerlendirmelere göre, Ekim ayı sadece enerji faturalarında artış ile karşı karşıya kalan tüketiciler için zor bir ay olmadı; aynı zamanda tüketiciler daha pahalı alışveriş sepeti ile de karşı karşıya kaldılar.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Haziran ayında, İngiltere'de enflasyon yüzde 9,4 seyrederken memur maaşları için yapılan zam oranı tartışma yaratmıştı. Sendikalar, kamu sektörü çalışanlarına enflasyonun altında zam teklif edilmesine tepki göstermiş ve çalışanlar grev sürecine başvurmuşlardı. İngiltere, kamu çalışanlarının ücretlerine son 20 yılın en büyük artışını yaptı ancak artış enflasyonun çok gerisinde kaldı.

İNGİLİZ BAKAN YENİ TARTIŞAMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

İngiltere şu anda da buna benzer bir durum ile karşıya karşıya geldi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper, hızla yükselen enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla kamu sektöründe ücret artışını enflasyonun altında tutacaklarını söyledi ve bu açıklamalar yeni bir kriz yarattı.

İNGİLTERE'DE KAMU SEKTÖRÜNDE ÜCRET ARTIŞI ENFLASYONUN ALTINDA KALACAK

İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper, hızla yükselen enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla kamu sektöründe ücret artışını enflasyonun altında tutacaklarını söyledi.

İngiltere'de tüketici fiyatları Ekim'de yıllık bazda yüzde 11,1 arttı. Ancak Temmz-Eylül döneminde kamu sektöründe ücretler yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Özel sektörü ortalama artış yüzde 6,8 oldu.

Harper, "Kamu sektöründe çalışan tüm işçilere ücret artışı vermek istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Ancak enflasyonun üzerinde maaş zammı veremeyiz. Böyle bir ödeme için para yok. Özel sektörde de enflasyonu yakalayan artışlar görmedik" dedi.

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Krizler ülkesinde yeni tartışma: Ödeme için paramız yok
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