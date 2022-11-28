Krizler ülkesinde yeni tartışma: Ödeme için paramız yok

İngiltere ekonomisinde yılın başından bu yana ekonomik büyüme yavaşlarken enflasyon ise yeni zirvelere tırmanıyor. Her ne kadar İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırma politikasına seçse de bu artırımlar'Krizler ülkesine' olumlu bir sonuç vermedi ve hatta ekonomistler, yüksek faiz artırımları nedeniyle agresif bir resesyonun olabilme ihtimalinin güçlendiğini belirtti.