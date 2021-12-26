Kurdaki düşüş vatandaşın iştahını kabarttı! Yılbaşı alışverişi çılgınlığı

Yeni yıla girmek için geri sayım sürerken yılbaşı alışverişi çılgınlığı başladı. Kurlardaki gerilemeyle moral bulan vatandaşlar, fiziki mağazaların yanı sıra online alışveriş sitelerini sipariş yağmuruna tuttu. Geçtiğimiz haftadan itibaren ivme kazanan alışveriş çılgınlığının 31 Aralık Cuma gününe kadar artarak devam etmesi bekleniyor.



Online yılbaşı alışverişinde geçen yıla göre cirosal olarak yüzde 80'lik bir artış yaşanacağını söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Sadece e-ticaret tarafında 10 milyar TL'lik yılbaşı cirosu bekliyoruz" dedi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş ise alışveriş merkezlerine günde ortalama 6.7 milyon ziyaretçi bekledikleri söyledi. Altaş, hediyelik bölümün yanı sıra kozmetik, çanta, ayakkabı, çocuk ve kadın giyimin en çok satış yapılan kategoriler olduğu bilgisini verdi.